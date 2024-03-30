«Ноттингем Форест» ушёл из зоны вылета после ничьей с «Кристал Пэлас»

В 30-м туре чемпионата Англии «Ноттингем Форест» принимал «Кристал Пэлас». Жан-Филипп Матета здорово сыграл в завершении затяжной атаки - 0:1. Эберечи Эзе чудом не отличился - сейв голкипера. После навеса Моргана Гиббса-Уайта Крис Вуд ударом головой сравнял счет.

Хозяева вырвались из зоны вылета, противник - 14-й.