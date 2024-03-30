«Ноттингем Форест» ушёл из зоны вылета после ничьей с «Кристал Пэлас»

В 30-м туре чемпионата Англии «Ноттингем Форест» принимал «Кристал Пэлас». Жан-Филипп Матета здорово сыграл в завершении затяжной атаки - 0:1. Эберечи Эзе чудом не отличился - сейв голкипера. После навеса Моргана Гиббса-Уайта Крис Вуд ударом головой сравнял счет.
Хозяева вырвались из зоны вылета, противник - 14-й.
Протокол игры
|11'Матета Жан-Филипп (0:1)
|(1:1) Вуд Крис61'
Селс Матц•Уильямс Неко•Фелипе Аугусто IV• 49'Мурильо Джейсон•Эйна Ола84' (Тоффоло Харри (84') •Йейтс Райан•Сангаре Ибрахим46' (Эланга Энтони (46') •Ориги Дивок60' (Рейна Джованни (60') •Гиббс-Уайт Морган•Хадсон-Одои Каллум•Вуд Крис
Хендерсон Дин•Уорд Джоэл•Андерсен Йоаким•Ричардс Крис•Муньос Даниэль•Митчелл Тайрик90' (Клайн Натаниэль (90') •Уортон Адам80' (Хьюз Уилл (80') •Хефферсон Лерма•Айю Джордан66' (Шлупп Джеффри (66') • 70'Эзе Эберечи•Матета Жан-Филипп
30 марта. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
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