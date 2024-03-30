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«Ноттингем Форест» ушёл из зоны вылета после ничьей с «Кристал Пэлас»

30 Марта 2024 • 20:00 Комментировать
Ноттингем Форест
1:1
Кристал Пэлас

В 30-м туре чемпионата Англии «Ноттингем Форест» принимал «Кристал Пэлас». Жан-Филипп Матета здорово сыграл в завершении затяжной атаки - 0:1. Эберечи Эзе чудом не отличился - сейв голкипера. После навеса Моргана Гиббса-Уайта Крис Вуд ударом головой сравнял счет.

Хозяева вырвались из зоны вылета, противник - 14-й.

Протокол игры  
Ноттингем Форест1:1Кристал Пэлас
  11'Матета Жан-Филипп (0:1)
(1:1) Вуд Крис61'  
Селс МатцУильямс НекоФелипе Аугусто IV  49'Мурильо ДжейсонЭйна Ола 84' (Тоффоло Харри ( 84') Йейтс РайанСангаре Ибрахим 46' (Эланга Энтони ( 46') Ориги Дивок 60' (Рейна Джованни ( 60') Гиббс-Уайт МорганХадсон-Одои КаллумВуд Крис
Запасные: Монтьель ГонсалоДомингес НиколасТёрнер МэттДанило ЛаранжераРибейру РодригуОмобамиделе Эндрю
Хендерсон ДинУорд ДжоэлАндерсен ЙоакимРичардс КрисМуньос ДаниэльМитчелл Тайрик 90' (Клайн Натаниэль ( 90') Уортон Адам 80' (Хьюз Уилл ( 80') Хефферсон ЛермаАйю Джордан 66' (Шлупп Джеффри ( 66'  70') Эзе ЭберечиМатета Жан-Филипп
Запасные: Томкинс ДжеймсМэттьюз РемиОзо ДэвидУмех-Чибуэзе ФранкоАхамада НауируРошон Матурин
30 марта. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Ноттингем Форест

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