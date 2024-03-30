«Борнмут» едва не упустил победу над «Эвертоном»

В 30-м туре Премьер-лиги встретились «Борнмут» и «Эвертон». Доминик Калверт-Льюинн упустил опасный момент, голкипер выручил. Антуан Семеньо проверил на прочность каркас ворот. Аналогично завершился удар Дуайта Макнила. В контратаке хозяев Ллойд Келли навесил на голову Доминика Соланке - 1:0. В концовке вратарь хозяев не смог уверенно сыграть в рамке, и Бету Гомеш добил мяч - 1:1. На 90-й минуте «Борнмут» вырвал победу благодаря автоголу Шеймуса Коулмэна - 2:1.
Хозяева поля остаются 13-ми в таблице, противник занимает 16-ю строчку.
Протокол игры
|(1:0) Соланке Доминик64'
|87'Гомеш Бету (1:1)
|(2:1) Коулмэн Шеймус90'
Нето Мурара•Смит Адам•Забарный Илья•Мефам Крис•Керкез Милош63' (Келли Ллойд (63') •Адамс Тайлер•Кук Льюис•Семеньо Антуан•Клюйверт Джастин73' (Биллинг Филип (73') •Тавернер Маркус74' (Уттара Данго (74') •Соланке Доминик 30'85' (Унал Энес (85')
Запасные: Февр Ромен•Траверс Марк•Скотт Алекс•Хилл Джеймс•Ааронс Макс
Пикфорд Джордан•Коулмэн Шеймус•Тарковски Джеймс• 77'Брэнтуэйт Джерред•Годфри Бен•Харрисон Джек72' (Гомеш Андре (72') •Онана Амаду 42'79' (Гомеш Бету (79') •Гарнер Джеймс•Макнил Дуайт•Дукуре Абдулай72' (Янг Эшли (72') •Калверт-Льюин Доминик
30 марта. Стадион "Виталити" (Борнмут).
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