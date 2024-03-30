«Борнмут» едва не упустил победу над «Эвертоном»

В 30-м туре Премьер-лиги встретились «Борнмут» и «Эвертон». Доминик Калверт-Льюинн упустил опасный момент, голкипер выручил. Антуан Семеньо проверил на прочность каркас ворот. Аналогично завершился удар Дуайта Макнила. В контратаке хозяев Ллойд Келли навесил на голову Доминика Соланке - 1:0. В концовке вратарь хозяев не смог уверенно сыграть в рамке, и Бету Гомеш добил мяч - 1:1. На 90-й минуте «Борнмут» вырвал победу благодаря автоголу Шеймуса Коулмэна - 2:1.

Хозяева поля остаются 13-ми в таблице, противник занимает 16-ю строчку.