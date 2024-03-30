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«Борнмут» едва не упустил победу над «Эвертоном»

30 Марта 2024 • 19:57 Комментировать
Борнмут
2:1
Эвертон
окончен

В 30-м туре Премьер-лиги встретились «Борнмут» и «Эвертон». Доминик Калверт-Льюинн упустил опасный момент, голкипер выручил. Антуан Семеньо проверил на прочность каркас ворот. Аналогично завершился удар Дуайта Макнила. В контратаке хозяев Ллойд Келли навесил на голову Доминика Соланке - 1:0. В концовке вратарь хозяев не смог уверенно сыграть в рамке, и Бету Гомеш добил мяч - 1:1. На 90-й минуте «Борнмут» вырвал победу благодаря автоголу Шеймуса Коулмэна - 2:1.

Хозяева поля остаются 13-ми в таблице, противник занимает 16-ю строчку.

Протокол игры  
Борнмут2:1Эвертон
(1:0) Соланке Доминик64'  
  87'Гомеш Бету (1:1)
(2:1) Коулмэн Шеймус90'  
Нето МурараСмит АдамЗабарный ИльяМефам КрисКеркез Милош 63' (Келли Ллойд ( 63') Адамс ТайлерКук ЛьюисСеменьо АнтуанКлюйверт Джастин 73' (Биллинг Филип ( 73') Тавернер Маркус 74' (Уттара Данго ( 74') Соланке Доминик  30' 85' (Унал Энес ( 85')
Запасные: Февр РоменТраверс МаркСкотт АлексХилл ДжеймсАаронс Макс
Пикфорд ДжорданКоулмэн ШеймусТарковски Джеймс  77'Брэнтуэйт ДжерредГодфри БенХаррисон Джек 72' (Гомеш Андре ( 72') Онана Амаду  42' 79' (Гомеш Бету ( 79') Гарнер ДжеймсМакнил ДуайтДукуре Абдулай 72' (Янг Эшли ( 72') Калверт-Льюин Доминик
Запасные: Гуэйе ИдриссаПаттерсон НэйтанЧермити ЮссефКин МайклЛьюис УоррингтонВиржиния Жоау
30 марта. Стадион "Виталити" (Борнмут).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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