Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эмери определился с составом «Астон Виллы» на матч против «Вулверхэмптона»

30 Марта 2024 • 19:46 Комментировать
Астон Вилла
...
Вулверхэмптон
1 1.60 X 4.50 2 5.20
Через 0 ч. 18 мин.

В субботу, 30 марта, «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон» сыграют между собой в рамках 30-го тура Английской премьер-лиги.

Стало известно, каких игроков главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери выставил в стартовом составе на предстоящий домашний поединок с «Вулверхэмптоном».

С первых минут у «Астон Виллы» выйдут следующие футболисты: Мартинес (вр), Конса, Карлос, Пау, Морено, Бэйли, Тилеманс, Дуглас Соарес, Роджерс, Диаби, Уоткинс.

Начало матча между «Астон Виллой» и «Вулверхэмптоном» запланировано на 20:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Астон Вилла

Новости по матчу

29 Марта
22:45
Тренер «Вулверхэмптона» прокомментировал слухи о назначении в «Манчестер Юнайтед»
18:38
Прогноз на точный счёт матча Астон Вилла — Вулверхэмптон чемпионата Англии — 30 марта 2024
17:06
Ставка и прогноз на матч Астон Вилла — Вулверхэмптон АПЛ — 30 марта 2024
27 Марта
15:23
«Манчестер Юнайтед» хочет заменить Каземиро опорником из другого клуба АПЛ
26 Марта
23:28
«Манчестер Юнайтед» запланировал переговоры с тренером «Вулверхэмптона»
10:39
«Астон Вилла» - «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки БК Pinnacle
24 Марта
03:44
«Ливерпуль» и «Арсенал» поспорят с «Манчестер Юнайтед» за новичка сборной Бразилии
01:53
Английский клуб предложил контракт защитнику «Атлетико» Эрмосо
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АСТОН ВИЛЛА ВУЛВЕРХЭМПТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Маттеус назвал самую сильную команду мира - это не «Манчестер Сити» и «Реал» Ромеу уволен из «Барселоны» Гвардиола хочет купить полузащитника «Барселоны» за 100 миллионов евро Зидан может возглавить топ-клуб - известно название «Ливерпуль» сделал предложение по звезде «Реала» - названа сумма Месси собрался ещё за одним Кубком Америки: Жеребьёвка проложила Аргентине прямой путь в финал Стало известно, когда Гвардиола уйдёт из «Манчестер Сити» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Хаби Алонсо покинет «Байер» только ради одного клуба Роналду снова в списке лучших: Итоги квалификации группового этапа Евро-2024
Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода «Крылья Советов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще
Спортивные новости
«Локомотив» переиграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина Канарейкин назвал игрока-открытие этого сезона в КХЛ Медведев разгромно проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Майами Канарейкин — об игре «Автомобилиста»: «Всё сбалансировано, нет перекосов ни в одну, ни в другую сторону» Экс-тренер сборной России не верит в переход Федотова в «Филадельфию» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Вест Хэм Вест Хэм
4
3
1.61 4.20 4.50
Видео
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Лутон Таун Лутон Таун
2
1
1.26 6.20 8.20
Видео
Окончен
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Фулхэм Фулхэм
3
3
3.55 4.00 1.82
Видео
Окончен
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1
1
2.38 3.45 2.70
Видео
Окончен
Борнмут Борнмут
Эвертон Эвертон
2
1
2.01 3.45 3.45
Видео
Окончен
Челси Челси
Бёрнли Бёрнли
2
2
1.30 5.40 7.80
Видео
30.03.24 в 20:30
Астон Вилла Астон Вилла
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.66 3.90 4.60
Видео
30.03.24 в 23:00
Брентфорд Брентфорд
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.65 3.40 2.46
Видео
31.03.24 в 16:00
Ливерпуль Ливерпуль
Брайтон Брайтон
1.39 5.00 6.20
Видео
31.03.24 в 18:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Арсенал Арсенал
1.78 3.75 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Марта
20:07 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» едва разгромно не проиграл «Шеффилд Юнайтед», но вырвал ничью
20:02 · Англия. Премьер-лига
Поздний гол Сона помог «Тоттенхэму» дожать «Лутон Таун»
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» ушёл из зоны вылета после ничьей с «Кристал Пэлас»
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» упустил победу над предпоследней командой лиги и мог вовсе проиграть
19:57 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» едва не упустил победу над «Эвертоном»
19:46 · Англия. Премьер-лига
Эмери определился с составом «Астон Виллы» на матч против «Вулверхэмптона»
19:30 · Англия. Премьер-лига
Аморим отреагировал на слухи о переходе в «Ливерпуль» на место Клоппа
19:10 · Англия. Премьер-лига
«Челси» лидирует в АПЛ – по заработанным пенальти 2
18:13 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба интересуются Хёйбьергом
18:07 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби объяснил, почему пока не продлит контракт с «Брайтоном»
17:50 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» добыл сверхволевую победу в конце матча с «Вест Хэмом»
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Бёрнли»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 1
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Лутон Таун»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
17:08 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» назвал состав на игру с «Лутон Таун»
Все новости
Рекомендуем