Эмери определился с составом «Астон Виллы» на матч против «Вулверхэмптона»

В субботу, 30 марта, «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон» сыграют между собой в рамках 30-го тура Английской премьер-лиги.

Стало известно, каких игроков главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери выставил в стартовом составе на предстоящий домашний поединок с «Вулверхэмптоном».

С первых минут у «Астон Виллы» выйдут следующие футболисты: Мартинес (вр), Конса, Карлос, Пау, Морено, Бэйли, Тилеманс, Дуглас Соарес, Роджерс, Диаби, Уоткинс.

Начало матча между «Астон Виллой» и «Вулверхэмптоном» запланировано на 20:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.