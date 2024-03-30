Аморим отреагировал на слухи о переходе в «Ливерпуль» на место Клоппа

По завершению сезона 2023/2024 Юрген Клопп покинет должность главного тренера «Ливерпуля». Поговаривают, что главным кандидатом для мерсисайдского клуба является Рубен Аморим, который сейчас хорошо показывает себя в лиссабонском «Спортинге». Сам Аморим дал комментарий по поводу слухов.

«Сейчас я сосредоточен на «Спортинге». Я очень горжусь тем, что являюсь тренером этого клуба. Мы сосредоточены на завоевании титулов. Что будет дальше, вы увидите по завершению сезона. У меня есть контракт, я счастлив. Это самое важное – важнее, чем контракты», - сказал Аморим журналистам на пресс-конференции.