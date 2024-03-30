Три топ-клуба интересуются Хёйбьергом

Полузащитник Пьер-Эмиль Хёйбьерг наверняка сменит клуб ближайшим летом. На днях датчанин говорил, что текущее положение в «Тоттенхэме» его не устраивает.

Как сообщает журналист Экрем Конур, интерес к Хёйбьергу проявляют три топ-клуба – «Атлетико», «Наполи» и «Ювентус».

Отмечается, что «Тоттенхэм» готов продать 28-летнего Хёйбьерга в летнее трансферное окно, если предложение будет подходящим.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Хёйбьерга в 20 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 датчанин провёл 30 матчей, в которых не отмечался результативными действиями.