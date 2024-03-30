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«Ньюкасл» добыл сверхволевую победу в конце матча с «Вест Хэмом»

30 Марта 2024 • 17:50 Комментировать
Ньюкасл
4:3
Вест Хэм
окончен

«Ньюкасл» с «Вест Хэмом» провели результативный матч 30-го тура Премьер-лиги. Уже на шестой минуте Александр Исак реализовал пенальти ударом от левой штанги. Лукас Пакета бросил в отрыв Майкла Антонио, который оказался сам перед воротами и метко пробил - 1:1. На 45-й минуте гости быстро разыграли штрафной, на удар выведен Мохаммед Кудус, выстрел в касание пришелся в дальнюю девятку - 1:2, перерыв.

В самом начале второй половины Джаррод Боуэн убежал один на один с голкипером и забил. А вот в концовке гости растранжирили запас в два гола. Исак снова реализовал 11-метровый. Вскоре Исак сыграл в свободную зону, Харви Барнс убежал от опекуна и послал мяч между ног вратарю - 3:3. На 90-й минуте Барнс обводящим ударом вовсе вырвал победу для «Ньюкасла» - 4:3. Его команда идет на восьмом месте и проигрывает одно очко сопернику.

Протокол игры  
Ньюкасл4:3Вест Хэм
(1:0) Исак Александр6'  
  21'Антонио Майкл (1:1)
  45'Кудус Мохаммед (1:2)
  48'Боуэн Джаррод (1:3)
(2:3) Исак Александр77'  
(3:3) Барнс Харви83'  
(4:3) Барнс Харви90'  
Дубравка МартинЛивраменто Валентино 56' (Альмирон Мигель ( 56'Барнс Харви 67'  83') Ласcеллс Джамал 17' (Крафт Эмиль ( 17'Холл Льюис 57') Шёр ФабианБёрн ДэнЛонгстафф ШонГимараэс БруноУиллок Джо 57' (Андерсон Эллиот ( 57') Мёрфи ДжейкобИсак Александр  90'Гордон Энтони  80'  90'
Запасные: Уайт ДжоРитчи МэттКариус ЛорисДамметт Пол
Ареола Альфонс 46' (Фабьянски Лукаш ( 46') Цоуфал Владимир 90' (Ингс Дэнни ( 90') Мавропанос КонстантиносЗума КуртЭмерсон ПалмиериСоучек Томаш  40'Уорд-Праус Джеймс 84' (Джонсон Бен ( 84') Боуэн ДжарродПакета ЛукасКудус МохаммедАнтонио Майкл 69' (Филлипс Кэлвин ( 69')
Запасные: Огбонна АнджелоКорне МаксвеллДивин МубамаЭрти ДжорджКрессуэлл Аарон
30 марта. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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