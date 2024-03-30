«Ньюкасл» добыл сверхволевую победу в конце матча с «Вест Хэмом»

«Ньюкасл» с «Вест Хэмом» провели результативный матч 30-го тура Премьер-лиги. Уже на шестой минуте Александр Исак реализовал пенальти ударом от левой штанги. Лукас Пакета бросил в отрыв Майкла Антонио, который оказался сам перед воротами и метко пробил - 1:1. На 45-й минуте гости быстро разыграли штрафной, на удар выведен Мохаммед Кудус, выстрел в касание пришелся в дальнюю девятку - 1:2, перерыв.

В самом начале второй половины Джаррод Боуэн убежал один на один с голкипером и забил. А вот в концовке гости растранжирили запас в два гола. Исак снова реализовал 11-метровый. Вскоре Исак сыграл в свободную зону, Харви Барнс убежал от опекуна и послал мяч между ног вратарю - 3:3. На 90-й минуте Барнс обводящим ударом вовсе вырвал победу для «Ньюкасла» - 4:3. Его команда идет на восьмом месте и проигрывает одно очко сопернику.