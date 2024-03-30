«Ливерпулю» предложили защитника с ценником в 60 миллионов евро

«Ливерпуль» работает над поиском футболиста, который мог бы заменить Жоэля Матипа в центре обороны. Контракт камерунца рассчитан до конца текущего сезона и, судя по всему, 32-летний игрок покинет клуб летом.

Как сообщает SportsZone, «Ливерпулю» был предложен защитник Гонсалу Инасиу из «Спортинга». Если верить источнику, мерсисайдский клуб уже давно следит за 22-летним португальским футболистом.

Портал Goal отмечает, что в действующем контракте Инасиу со «Спортингом» прописана опция выкупа за 60 миллионов евро.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт 31 марта – против «Брайтона» на своём поле.