Два клуба нацелились на Салаха

Звёздный нападающий Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль» в летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях журналист Руди Галетти, 31-летний египтянин остаётся одной из главных целей для клубов саудовской лиги.

По данным журналиста, в ближайшие недели усилия по трансферу Салаха активизируют два клуба – «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль».

Отметается, что в «Ливерпуле» уже думают о том, кем заменить Салаха в линии атаки. Так, например, «красные» изучают кандидатуру Жоана Бакайоко из ПСВ.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Мохамеда Салаха в 65 миллионов евро.