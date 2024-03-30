Стало известно, как «Ливерпуль» отреагировал на решение Алонсо остаться в «Байере»

«Ливерпуль» рассматривал Хаби Алонсо как предпочтительного кандидата на замену Юргену Клоппа на тренерском мостике. При этом руководители мерсисайдского клуба никогда по-настоящему не верили в то, что им удастся заполучить Алонсо ближайшим летом. Об этом на своих страницах рассказывает The Athletic.

Таким образом, объявление Хаби Алонсо о решении остаться в «Байере» не удивило «Ливерпуль». Дело в том, что когда «красные» ранее связывались с представителями Алонсо, клубу дали понять, что специалист вряд ли сменит клуб в летнее межсезонье. Можно сделать вывод, что на объявление Хаби «Ливерпуль» отреагировал спокойно – в клубе ожидали такого решения от испанца.

Хаби Алонсо объявил о своём решении по будущему