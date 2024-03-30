Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Месси назвал претендентов на «Золотой мяч»

30 Марта 2024 • 15:45 Комментировать (2)

Лионель Месси является рекордсменом – он восемь раз выигрывал «Золотой мяч». Речь идёт о, пожалуй, самой престижной индивидуальной награде в мире футбола, хотя вокруг неё часто возникают споры.

Месси ответил на вопрос, какие футболисты будут бороться за «Золотой мяч» в обозримом будущем.

«В ближайшие годы за «Золотой мяч» могут бороться такие игроки, как Эрлинг Холанн, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и многие другие молодые игроки. Я также верю в Ламина Ямаля, который ещё молодой и играет за «Барселону». Надеюсь, он поборется за награду в будущем.

Конечно, за «Золотой мяч» будут бороться и другие игроки, которых мы пока не знаем. Думаю, это будет очень захватывающая эпоха», - сказал Месси L’Equipe.

Отметим, что Лионель Месси сейчас выступает за «Интер Майами».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Интер Майами Эрлинг Холанн Ламин Ямаль ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (2) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Alex1972
30 Марта 2024 в 16:33
Я, я - натюрлих.. А-ха-ха-ха..
NOBODY
30 Марта 2024 в 15:58
"""Месси назвал претендентов на «Золотой мяч»"""

он говорил всего лишь 2 слова - это я!!!! это Я!!!! ЭТО Я!!!!!!!!!!!!
Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Маттеус назвал самую сильную команду мира - это не «Манчестер Сити» и «Реал» Ромеу уволен из «Барселоны» Гвардиола хочет купить полузащитника «Барселоны» за 100 миллионов евро Зидан может возглавить топ-клуб - известно название «Ливерпуль» сделал предложение по звезде «Реала» - названа сумма Месси собрался ещё за одним Кубком Америки: Жеребьёвка проложила Аргентине прямой путь в финал Стало известно, когда Гвардиола уйдёт из «Манчестер Сити» Хаби Алонсо покинет «Байер» только ради одного клуба Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико»
Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода «Крылья Советов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Роналду в печали: Португалия отхватила поражение от Словении Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще
Спортивные новости
«Локомотив» переиграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина Канарейкин назвал игрока-открытие этого сезона в КХЛ Медведев разгромно проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Майами Канарейкин — об игре «Автомобилиста»: «Всё сбалансировано, нет перекосов ни в одну, ни в другую сторону» Экс-тренер сборной России не верит в переход Федотова в «Филадельфию» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Перерыв
Ньюкасл Ньюкасл
Вест Хэм Вест Хэм
1
2
1.61 4.20 4.50
Видео
30.03.24 в 18:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Лутон Таун Лутон Таун
1.26 6.20 8.20
Видео
30.03.24 в 18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Фулхэм Фулхэм
3.55 4.00 1.82
Видео
30.03.24 в 18:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.38 3.45 2.70
Видео
30.03.24 в 18:00
Борнмут Борнмут
Эвертон Эвертон
2.01 3.45 3.45
Видео
30.03.24 в 18:00
Челси Челси
Бёрнли Бёрнли
1.30 5.40 7.80
Видео
30.03.24 в 20:30
Астон Вилла Астон Вилла
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.66 3.90 4.60
Видео
30.03.24 в 23:00
Брентфорд Брентфорд
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.65 3.40 2.46
Видео
31.03.24 в 16:00
Ливерпуль Ливерпуль
Брайтон Брайтон
1.39 5.00 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Марта
15:57 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, как «Ливерпуль» отреагировал на решение Алонсо остаться в «Байере»
15:50 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Мудрик – отличный пример игрока, который со временем становится более зрелым»
14:28 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может назначить вместо Клоппа другого немецкого тренера
14:15 · Англия. Премьер-лига
Лунёв невольно «уколол» третьего вратаря «Ньюкасла» - Кариуса
13:57 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Я в шоке от решения Хаби Алонсо»
13:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсеналу» нравится Фергюсон, но есть одна проблема
12:46 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «После финала Кубка лиги я сказал Майну, что его время обязательно наступит»
12:44 · Англия. Премьер-лига
Названо имя самого дорогого вратаря мира - его хочет купить «Манчестер Юнайтед» 1
12:38 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Мы знаем, почему у нас так много травм, но пока не можем объяснить» 1
12:13 · Англия. Премьер-лига
Мессиньо может перейти в «Арсенал»
11:54 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Мы хотим выиграть АПЛ, однажды это произойдёт»
11:17 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» заплатит 15 миллионов евро за преемника Клоппа
10:42 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу встал на защиту Дрэгушина, который провалил матч с «Фулхэмом»
10:35 · Англия. Премьер-лига
Артета оценил эффективность Хаверца в центре нападения
09:46 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хочет переманить Трента, воспользовавшись уходом Клоппа 1
Все новости
Рекомендуем