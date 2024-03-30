"""Месси назвал претендентов на «Золотой мяч»"""

Лионель Месси является рекордсменом – он восемь раз выигрывал «Золотой мяч». Речь идёт о, пожалуй, самой престижной индивидуальной награде в мире футбола, хотя вокруг неё часто возникают споры.

Месси ответил на вопрос, какие футболисты будут бороться за «Золотой мяч» в обозримом будущем.

«В ближайшие годы за «Золотой мяч» могут бороться такие игроки, как Эрлинг Холанн, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и многие другие молодые игроки. Я также верю в Ламина Ямаля, который ещё молодой и играет за «Барселону». Надеюсь, он поборется за награду в будущем.

Конечно, за «Золотой мяч» будут бороться и другие игроки, которых мы пока не знаем. Думаю, это будет очень захватывающая эпоха», - сказал Месси L’Equipe.

Отметим, что Лионель Месси сейчас выступает за «Интер Майами».