Мерсон: «Я в шоке от решения Хаби Алонсо»

«Тренер должен ковать железо, пока горячо. Речь шла о двух очень больших клубах в мировом футболе. Не думаю, что в новом сезоне Леверкузен станет чемпионом. Безжалостная «Бавария» вернется на трон. Я в шоке от решения Алонсо, видимо, он очень счастлив в «Байере», - передает слова эксперта Sky Sports.