Мерсон: «Я в шоке от решения Хаби Алонсо»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон был шокирован отказом испанского тренера Хаби Алонсо от работы в «Ливерпуле» и мюнхенской «Баварии».
«Тренер должен ковать железо, пока горячо. Речь шла о двух очень больших клубах в мировом футболе. Не думаю, что в новом сезоне Леверкузен станет чемпионом. Безжалостная «Бавария» вернется на трон. Я в шоке от решения Алонсо, видимо, он очень счастлив в «Байере», - передает слова эксперта Sky Sports.
В пятницу, 30 марта, Алонсо выступил с официальным заявлением. Испанский наставник сообщил, что останется в «Байере» на следующий сезон.
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