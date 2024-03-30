Названо имя самого дорогого вратаря мира - его хочет купить «Манчестер Юнайтед»

Эксперты Transfermarkt опубликовали обновленный рейтинг самых дорогих вратарей мирового футбола. Первое место в нем занимает голкипер «Порту» Диогу Кошта. Его стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

Со второй по шестую позиции расположились Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Грегор Кобель («Боруссия» Д) Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), Майк Меньян («Милан») и Эдерсон («Манчестер Сити»). Каждого из них оценили в 40 миллионов.

Далее в списке находятся Георгий Мамардашвили («Валенсия»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»), Давид Райя («Арсенал») и Алиссон Бекер («Ливерпуль»). Ценник этих вратарей – 35 млн евро.