Мессиньо может перейти в «Арсенал»

Талантливый форвард бразильского «Палмейраса» Эстевао Виллиан попал в сферу интересов очередного европейского топ-клуба. Как стало известно Mundo Deportivo, подписать 16-летнего нападающего хочет лондонский «Арсенал».

Виллиан, которому дали прозвище Мессиньо, находится в сфере интересов еще нескольких клубов. В трансфере игрока заинтересованы каталонская «Барселона», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси».

Ранее сообщалось, что сам Эстевао больше склоняется к переезду в «Барселону». Стороны ведут переговоры и могут оформить сделку в будущем.