Холанн может уйти только в два клуба

Началась работа над переездом нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна в Испанию. Согласно сведениям Sport.es, отец футболиста Альф-Инге Холанн лично занимается этим вопросом. Он на протяжении нескольких месяцев прорабатывает переход своего сына в мадридский «Реал» или каталонскую «Барселону». Другие варианты не рассматриваются.

На сегодняшний день у Альфа-Инге сложились более теплые отношения с «королевским» клубом. При этом контакты с «сине-гранатовыми» сохраняются.

Эрлинг связан контрактными обязательствам с «Манчестер Сити» до лета 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 180 миллионов евро.

«Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода