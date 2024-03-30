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Холанн может уйти только в два клуба

30 Марта 2024 • 11:33 Комментировать

Началась работа над переездом нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна в Испанию. Согласно сведениям Sport.es, отец футболиста Альф-Инге Холанн лично занимается этим вопросом. Он на протяжении нескольких месяцев прорабатывает переход своего сына в мадридский «Реал» или каталонскую «Барселону». Другие варианты не рассматриваются.

На сегодняшний день у Альфа-Инге сложились более теплые отношения с «королевским» клубом. При этом контакты с «сине-гранатовыми» сохраняются.

Эрлинг связан контрактными обязательствам с «Манчестер Сити» до лета 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 180 миллионов евро.

«Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Манчестер Сити Эрлинг Холанн Альф-Инге Холанн трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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