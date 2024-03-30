«Ливерпуль» заплатит 15 миллионов евро за преемника Клоппа

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим является фаворитом на пост главного тренера «Ливерпуля» после срыва перехода испанца Хаби Алонсо.

Согласно информации журналистов The Telegraph, руководство мерсисайдского клуба готово заплатить за переход специалиста 15 миллионов евро. Такие отступные прописаны в трудовом соглашении Аморима со «Спортингом».

Напомним, что по завершении сезона пост главного тренера «Ливерпуля» покинет немец Юрген Клопп.

После 28 туров чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 64 балла и занимают второе место в турнирной таблице.