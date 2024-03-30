«Реал» хочет переманить Трента, воспользовавшись уходом Клоппа

Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд по-прежнему является трансферной целью мадридского «Реала». Об этом рапортуют журналисты 90min.

По данным источника, в «королевском» клубе надеются, что уход Юргена Клоппа может помочь сбить цену на звездного латераля. 25-летний игрок оценивается в 70 миллионов евро, а его контракт рассчитан до лета 2025 года. В «Реале» считают, что уход Клоппа может повлиять на решение Трента о будущем.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Александер-Арнольд провел 21 встречу, записав на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи.