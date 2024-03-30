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Алонсо – следующий тренер «Реала», как только уйдёт Анчелотти

30 Марта 2024 • 13:00 Комментировать (1)

Хаби Алонсо решил остаться в «Байере» ещё на один сезон, таким образом, летом он не возглавит ни «Ливерпуль», ни «Баварию». Сетевое издание «Евро-Футол.Ру» видит в этом решении испанского тренера понятную логику.

Алонсо отказал «Ливерпулю» и «Баварии»

По данным СМИ, Хаби Алонсо принял решение остаться на следующий сезон в «Байере». Испанец ведёт немецкий клуб к победе в Бундеслиге, а заодно претендует на триумфы в Кубке страны и Лиге Европы. Даже одно чемпионство для леверкузенцев будет невероятным успехом, и вклад в него наставника самый непосредственный.
Естественно, что кандидатура Алонсо привлекает интерес топ-клубов. Если уж баск с ресурсами «Байера» так хорош, то что же он покажет с лучшими возможностями? К тому же летом как минимум два клуба, которым Алонсо не чужд, меняют наставников. Из «Ливерпуля» уходит Юрген Клопп, а из «Баварии» Томас Тухель. Обе команды хотели видеть у руля Алонсо, но тот предпочёл остаться в «Байере».

Почему Алонсо отказывается от топ-клуба?

Есть красивая и очевидная версия. С одной стороны, Алонсо на протяжении своей тренерской карьеры не спешит, а ведёт последовательное развитие. Он работал с детьми в мадридском «Реале», потом был наставником второй команды «Реал Сосьедада» и постепенно созревал. В этой парадигме даже логичным представляется решение Алонсо дебютировать в Лиге чемпионов не во главе команды, перед которой сразу будет поставлена задача выиграть турнир.

К тому же испанец может объяснить, что хочет поработать в Леверкузене ещё. Ему явно комфортно, руководство поддерживает наставника. Алонсо вполне может объяснить, что чувствует определенную ответственность перед клубом, из-за чего задерживается в «Байере». В конце концов решение тренера может повлиять и на футболистов, некоторые из которых теперь предпочтут остаться в стане «аспириновых» на сезон.

Тем не менее есть ощущение, что за подобной красивой мотивацией, которая тоже имеет право на существование, кроется иной замысел.

Алонсо хочет в «Реал»

«Ливерпуль» и «Бавария» были в карьере Алонсо, но лучшие годы пришлись на «Реал». К тому же это один из главных клубов родины тренера. Если выбирать из трёх вариантов, есть ощущение, что сам наставник предпочитает именно «галактикос». Благо сам Алонсо не скрывает, что хотел бы поработать со «сливочными».

«Реал» тоже проявляет интерес к Алонсо, но применительно не к этому лету. Карло Анчелотти недавно продлил контракт до 2026 года, так что пока мадридцы менять тренера не будут.
Однако вовсе нет никаких гарантий, что итальянец останется в Мадриде до 2026-го, а, например, не уйдёт через год. Так или иначе смена тренера в «Реале» выглядит вопросом ближайших лет. «Бавария» или «Ливерпуль» точно не будут согласны отпустить своего тренера в Мадрид, при этом едва ли они подпишут с новым тренером краткосрочный договор. Иными словами, прими Алонсо сейчас предложение из Мюнхена или Англии, то шанса возглавить «Реал» после Анчелотти не было бы.

В этой логике решение Алонсо выглядит вполне понятным. С одной стороны, он действительно наберётся опыта в Лиге чемпионов и лучше подготовится. С другой, спокойно дождётся смены тренера в «Реале», которая случится в течение нескольких лет, и примет «сливочных».

Хаби Алонсо покинет «Байер» только ради одного клуба

Роман Андреев

Возглавит ли Алонсо «Реал» после ухода Анчелотти?
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
30 Марта 2024 в 13:27
ай паточняк.. и мы про то жеж ужо давно гов0рили.. факто-с..
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