Клопп оценил работу де Дзерби в «Брайтоне»

«Против этой команды непросто играть. Де Дзерби делает хорошую работу в «Брайтоне». Их игровой стиль основан на владении мячом. С точки зрения выбора позиции «чайки» играют даже более структурированно, чем «Ман Сити» и другие команды», - передает слова немецкого тренера Metro.