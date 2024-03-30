Клопп оценил работу де Дзерби в «Брайтоне»

В рамках 29-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле примет «Брайтон». Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп поделился мнением о наставнике соперника Роберто де Дзерби.
«Против этой команды непросто играть. Де Дзерби делает хорошую работу в «Брайтоне». Их игровой стиль основан на владении мячом. С точки зрения выбора позиции «чайки» играют даже более структурированно, чем «Ман Сити» и другие команды», - передает слова немецкого тренера Metro.
Встреча «Ливерпуля» и «Брайтона» пройдет 31 матча на «Энфилде». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.
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