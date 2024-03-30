Сунесс считает, что решение Клоппа может помешать «Ливерпулю» стать чемпионом

Известный британский тренер Грэм Сунесс поделился мнением о том, как на «Ливерпуль» может повлиять решение наставника Юргена Клоппа об уходе.

«Ливерпуль» претендует на титул, но команде будет очень сложно в последних домашних играх под руководством Клоппа. Команда столкнется с огромным эмоциональным давлением. От того, как футболисты справятся с этим, будет зависеть их судьба в чемпионской гонке АПЛ», - передает слова Сунесса таблоид Daily Mail.

По итогам 28 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» с 64 очками занимает второе место в турнирной таблице. Команда Клоппа уступает «Арсеналу» по дополнительным показателям.