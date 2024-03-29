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Бен Дэвис: «Система Конте идеально работала в «Тоттенхэме»

29 Марта 2024 • 23:51 Комментировать
Тоттенхэм
...
Лутон Таун
1 1.20 X 7.20 2 11.00
Через 17 ч. 41 мин.

Защитник «Тоттенхэма» Бен Дэвис поделился мнением о периоде работы в клубе Антонио Конте.

Итальянец занял пост во главе «шпор» в ноябре 2021 года. Ему удалось вывести команду в Лигу чемпионов, однако следующая кампания сложилась не столь успешно, и в марте 2023 года специалист покинул клуб.

«Конте мгновенно изменил нашу команду после прихода. При нём мы были сильны, забивали голы, доминировали в матчах. В то время всё работало. Как и при Почеттино, у нас было ощущение уверенности в себе, и иногда мы заранее знали, что победим. Система работала идеально, мы привыкли к ней и были полностью уверены в её эффективности», – приводит журналист Жюльен Лорен слова Дэвиса.

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