Бен Дэвис: «Система Конте идеально работала в «Тоттенхэме»

Защитник «Тоттенхэма» Бен Дэвис поделился мнением о периоде работы в клубе Антонио Конте.

Итальянец занял пост во главе «шпор» в ноябре 2021 года. Ему удалось вывести команду в Лигу чемпионов, однако следующая кампания сложилась не столь успешно, и в марте 2023 года специалист покинул клуб.

«Конте мгновенно изменил нашу команду после прихода. При нём мы были сильны, забивали голы, доминировали в матчах. В то время всё работало. Как и при Почеттино, у нас было ощущение уверенности в себе, и иногда мы заранее знали, что победим. Система работала идеально, мы привыкли к ней и были полностью уверены в её эффективности», – приводит журналист Жюльен Лорен слова Дэвиса.