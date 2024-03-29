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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

АПЛ ввела запрет для мальчиков, подающих мячи

29 Марта 2024 • 17:34 Комментировать

В Английской премьер-лиге приняли необычное решение. Как сообщает Telegraph, мальчикам, которые подают мячи, запретили бросать мячи непосредственно футболистам.

За счёт этого правила АПЛ хочет лишить домашние команды преимущества. Нередко болбои стараются быстрее подавать мяч игрокам местной команды, чтобы быстрее продолжать атаку. 

Можно вспомнить историю с болбоем, который быстро подал мяч игроку «Тоттенхэма» несколько лет назад, хотя это было в Лиге чемпионов. Тогда действие болбоя помогло «шпорам» быстро продолжить атаку и забить гол. Парня похвалил даже тогдашний тренер команды Жозе Моуринью.

Теперь, судя по всему, игроки будут сами брать мячи в специальных точках около поля.

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Евро-Футбол.Ру,
АПЛ болбои
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