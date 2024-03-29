Клопп высказался о решении Хаби Алонсо остаться в «Байере»

Юрген Клопп уйдёт из «Ливерпуля» по завершению сезона, и слухи активно связывали мерсисайдский клуб с Хаби Алонсо. Впрочем, в пятницу испанец объявил о решении остаться в «Байере» на следующий сезон. Клоппа попросили прокомментировать выбор Алонсо.

«Могу сказать, что это молодой тренер, у которого дела идут хорошо. Будучи в похожей ситуации, я поступал примерно так же и ни разу не пожалел. Это почти всё, что я могу сказать.

Алонсо проделывает невероятную работу. У «Байера» хорошая команда, которую они, вероятно, сохранят на следующий сезон. Это возможно, но не каждый год. Поэтому я понимаю, что он хочет делать. Что касается остального, то мне нечего сказать по этому поводу», - высказался Клопп на пресс-конференции.

Хаби Алонсо объявил о своём решении по будущему