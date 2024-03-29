«Барселоне» будет сложно сохранить Канселу из-за жёсткой позиции «Манчестер Сити»

«Барселона» хочет сохранить в своих рядах защитника Жоау Канселу. Но каталонцы не готовы платить «Манчестер Сити» ближайшим летом около 50 миллионов евро – примерно столько запросит клуб Премьер-лиги.

Позиция «Манчестер Сити» является жёсткой – клуб хочет окончательно продать Канселу в летнее трансферное окно. «Барселона» же пытается через агента Жорже Мендеша добиться смягчения позиции «горожан», о чём пишет испанский Sport.

Источник отмечает, что закрыть сделку «Барселоне» будет непросто, в том числе из-за интереса к Канселу из Саудовской Аравии. Видеть 29-летнего игрока в своих рядах хочет богатый «Аль-Хиляль».