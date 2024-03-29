Хау порассуждал о сезоне «Ньюкасла»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау дал комментарий по поводу текущего сезона. «Сороки» сейчас занимают десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. При этом прошлый чемпионат они завершили в зоне Лиги чемпионов.

«Конечно, сезон складывался непросто. Перерыв на сборные – это шанс восстановить силы. По ходу сезона мы не раз сталкивались с вызовами.

Если мы завершим сезон с положительными результатами, то, думаю, мы оглянемся и скажем, что этот сезон помог нам вырасти и стать лучше. Но, конечно, нам нужен этот позитивный финал. Это то, чего мы хотим», - сказал Хау на пресс-конференции.

Ближайший матч Премьер-лиги «Ньюкасла» проведёт в субботу, 30 марта, - против «Вест Хэма».

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