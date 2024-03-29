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Хау считает, что Тонали не стоит ещё раз наказывать из-за болезни

29 Марта 2024 • 13:35 Комментировать
Ньюкасл
...
Вест Хэм
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Через 22 ч. 28 мин.

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о ситуации с полузащитником команды Сандро Тонали.

Напомним, футболист отбывает дисквалификацию за игру на ставках. Ранее появилась информация о новых нарушениях итальянца.

— Сандро Тонали уже достаточно настрадался. Эта болезнь не исчезла, когда он переехал в Англию… и люди должны смотреть на это именно так, а не швырять в него книгу и наказывать его еще больше, — цитирует Хау журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 23-летний футболист успел сыграть в 12 матчах во всех турнирах и забил один мяч.

Контракт Тонали с «Ньюкаслом» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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