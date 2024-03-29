«Челси» нацелился на аргентинского полузащитника

Аргентинский полузащитник Тьяго Альмада, ныне выступающий в МЛС за «Атланту Юнайтед», может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги.

Согласно сведениям журналистов Tribal Football, в услугах футболиста заинтересован лондонский «Челси». Опция выкупа, прописанная в соглашении Альмады, составляет 27 миллионов евро. Ранее также сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны мадридского «Атлетико».

В новом сезоне регулярного чемпионата МЛС Альмада провел три поединка, в которых отметился голом с пенальти. Контракт 22-летнего хавбека с «Атлантой» рассчитан до конца декабря 2026 года.