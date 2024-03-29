«Манчестер Юнайтед» нашёл нового защитника в Италии

Мадридский «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» собираются побороться за 25-летнего колумбийского защитника Джона Лукуми. Об этом информируют журналисты Tribal Football.

В настоящий момент футболист выступает в итальянском чемпионате за «Болонью». Руководство клуба готово расстаться с игроком за 20 миллионов евро. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Лукуми провел 20 поединков, в которых не отметился результативными действиями. После 29 туров Серии А «Болонья» набрала 54 балла и находится на четвертом месте в турнирной таблице.