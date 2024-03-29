«Реал» может купить топ-полузащитника за 60 миллионов

Испанский полузащитник Дани Ольмо, правами на которого владеет немецкий «РБ Лейпциг», попал в сферу интересов очередных европейских клубов.

Как информирует Daily Mail, игрок привлек внимание мадридского «Реала» и лондонского «Тоттенхэма». Ранее стало известно, что подписать Ольмо хотят «Челси», «Манчестер Юнайтед» и каталонская «Барселона».

Дани связан трудовыми обязательствами с «быками» до 2027 года. В его контракте прописана клаузула в размере 60 миллионов евро. Она вступит в силу грядущим летом.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии полузащитник сыграл 15 матчей. На счету Ольмо три гола и четыре результативные передачи.