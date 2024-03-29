«Бавария» может купить полузащитника за 50 млн евро

Полузащитник национальной сборной Бельгии и «Эвертона» Амаду Онана может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Как информирует The Telegraph, в услугах игрока заинтересована мюнхенская «Бавария».

Согласно сведениям источника, руководство немецкого топ-клуба хочет оформить трансфер игрока грядущим летом. Срок трудового договора между Онана и «ирисками» истекает летом 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 22-летний полузащитник сыграл 22 встречи. Онана отметился двумя забитыми мячами.