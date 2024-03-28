На стадионе «Фулхэма» планируют сделать трибуну с бассейном

На домашней арене «Фулхэма», стадионе «Крейвен Коттедж», что в Западном Лондоне, хотят построить особую вип-трибуну – в виде открытого бассейна, с которого можно смотреть матчи «дачников». Как сообщает Evening Standart, трибуна уже спроектирована – осталось только воплотить идею в жизнь. Также в комплексе новой трибуны будет не только бассейн, но и ресторан премиум-класса.

Напомним, что домашняя арена «Фулхэма» считается одной из самых исторически ценных во всей Англии. Построена она почти 130 лет назад – в 1896 году, а вмещает на данный момент чуть более 25 тыс. человек. «Дачники» же второй сезон подряд выступают в АПЛ.