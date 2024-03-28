«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за игроком сборной Испании, ценник – 60 млн евро

«Манчестер Юнайтед» изучает возможности усиления своего состава в летнее трансферное окно. Как сообщает на своих страницах Daily Mail, «красные дьяволы» включились в гонку за полузащитником сборной Испании Дани Ольмо.

Отмечается, что выкупить 25-летнего Ольмо у «РБ Лейпцига» ближайшим летом можно будет за 60 миллионов евро – это прописано в его действующем контракте.

Интерес к Дани Ольмо проявляют многие топ-клубы Европы, в частности «Реал» и «Манчестер Сити».

В сезоне 2023/2024 Ольмо провёл 19 официальных матчей, в которых записал на свой счёт семь голов и четыре голевых паса.