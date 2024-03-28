В «Ньюкасле» не ожидают увеличения срока дисквалификации Тонали

В октябре Сандро Тонали был дисквалифицирован на десять месяцев за нарушение правил о ставках. Хавбек «Ньюкасла» был наказан итальянской федерацией, после чего ФИФА применила санкцию на весь футбольный мир.

Теперь обвинения Тонали выдвинула уже Футбольная ассоциация Англии. При этом в «Ньюкасле» не ожидают, что срок дисквалификации 23-летнего полузащитника будет увеличен. Об этом в социальных сетях пишет журналист Люк Эдвардс.

Текущая дисквалификация Сандро Тонали рассчитана до 27 августа.

Добавим, что «Ньюкасл» сейчас занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.