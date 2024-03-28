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В «Баварии» сомневаются в кандидатуре де Дзерби по одной причине

28 Марта 2024 • 18:50 Комментировать

По завершению сезона 2023/2024 Томас Тухель оставит должность главного тренера «Баварии». Кто возглавит топ-команду Бундеслиги, пока неясно. Очевидно, мюнхенцы очень хотят заполучить Хаби Алонсо, но молодой испанец может и отказаться от предложения из Мюнхена ближайшим летом.

В прессе появлялась информация об интересе «Баварии» к Роберто де Дзерби из «Брайтона». Впрочем, как сообщает Kicker, в Мюнхене сомневаются в кандидатуре итальянца. Дело в том, что де Дзерби совсем не говорит на немецком и ограничено владеет английским. В «Баварии» не считают, что новый тренер обязательно должен знать немецкий язык, но считают этот критерий желательным.

Рангник может возглавить «Баварию»

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Бавария Брайтон Роберто де Дзерби ещё теги
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