Прошлой осенью полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали был дисквалифицирован на десять месяцев за нарушение правил о ставках. Решение о наказании футболиста приняла Федерация футбола Италии, а позже ФИФА распространила санкции на весь мир.

Теперь Тонали получил обвинение от Футбольной ассоциации Англии. Пресс-служба организации сообщает, что Тонали 50 раз нарушил правило Е8, делая ставки в период с 12 августа по 12 октября 2023 года.

У Сандро Тонали есть время до 5 апреля, чтобы ответить на выдвинутые обвинения.

Текущая дисквалификация Сандро Тонали рассчитана до 27 августа 2024 года.