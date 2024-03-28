Артета выбрал трёх кандидатов на позицию нападающего в «Арсенале»

«Арсенал» в летнее трансферное окно планирует усилить линию нападения. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Mirror, главный тренер лондонской команды Микель Артета выбрал трёх кандидатов на усиление этой позиции. В этот шорт-лист входят Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»), Виктор Дьёкереш («Спортинг» Лиссабон) и Александр Исак («Ньюкасл»).

25-летний Дьёкереш оценивается в 55 миллионов евро, 24-летний Исак – в 70 миллионов евро, а 20-летний Шешко – в 40 миллионов евро. Ценники указаны на страницах авторитетного портала Transfermarkt.

Добавим, что «Арсенал» сейчас занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.