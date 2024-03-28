Рэшфорд может пропустить Евро-2024 - названа причина

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рискует попустить предстоящий чемпионат Европы, который состоится в Германии.

Как стало известно журналистам The Telegraph, наставника национальной команды Гарета Саутгейта не устраивает игра форварда в этом сезон. Если Маркус не прибавит в оставшееся время, то рискует оказаться вне заявки на турнир.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 26-летний футболист провел 27 поединков. На счету Рэшфорда семь забитых мячей и две результативные передачи.

Напомним, что Евро-2024 пройдет в Германии в период с 14 июня по 14 июля 2024 года.