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Рэшфорд может пропустить Евро-2024 - названа причина

28 Марта 2024 • 12:31 Комментировать

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рискует попустить предстоящий чемпионат Европы, который состоится в Германии.

Как стало известно журналистам The Telegraph, наставника национальной команды Гарета Саутгейта не устраивает игра форварда в этом сезон. Если Маркус не прибавит в оставшееся время, то рискует оказаться вне заявки на турнир.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 26-летний футболист провел 27 поединков. На счету Рэшфорда семь забитых мячей и две результативные передачи.

Напомним, что Евро-2024 пройдет в Германии в период с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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Манчестер Юнайтед Сборная Англии Маркус Рэшфорд ещё теги
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