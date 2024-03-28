Гвардиола одержим трансфером полузащитника «Ньюкасла»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола буквально одержим трансфером полузащитника «Ньюкасла». По информации от Fichajes, испанский специалист хочет пригласить в команду Бруно Гимараэса.

Отметим, что на бразильце висит ценник в районе 100 миллионов евро. Гвардиола убеждает руководство «Манчестер Сити» провернуть сделку, но пока неизвестно, согласится ли клуб выплатить столь огромную сумму компенсации.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги Бруно отметился 3 голами и 5 результативными передачами. 26-летний полузащитник перебрался в «Ньюкасл» в январе 2022 года из французского «Лиона».