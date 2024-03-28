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Дзаньоло может перейти в испанский топ-клуб

28 Марта 2024 • 11:21 Комментировать

24-летний итальянский полузащитник Николо Дзаньоло имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании. Как сообщает Todofichajes, в подписании футболиста заинтересован мадридский «Атлетико». Сделка может быть оформлена грядущим летом.

В нынешнем сезоне Дзаньоло выступает на правах аренды за бирмингемскую «Астон Виллу». Его соглашение рассчитано до конца июня 2024 года. После окончания аренды Николо вернется в турецкий «Галатасарай». Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги итальянец провел 20 поединков, отметившись двумя забитыми мячами.

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