Гвардиола хочет купить полузащитника «Барселоны» за 100 миллионов евро

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола нашел нового полузащитника в свою команду. Как сообщает Todofichajes, испанский специалист хочет видеть в составе «горожан» полузащитника сборной Испании и каталонской «Барселоны» Педри.

Гвардиола уже несколько недель оказывает давление на руководство клуба, чтобы были поведены переговоры о трансфере 21-летнего игрока. Сумма потенциального перехода оценивается в 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Педри сыграл 16 поединков. На счету полузащитника два забитых мяча и две результативные передачи.

«ПСЖ» нацелился на пятерых игроков «Барселоны»