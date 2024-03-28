Фернандо Торрес высказал мнение о работе Клоппа

«Мне нравится стиль английский стиль футбола – игра в переходах, прессинг, быстрое и острое нападение. Вот из-за этого я являюсь поклонником Юргена Клоппа. Когда ты видишь его команду, то понимаешь, как она будет играть. Есть еще один стиль – футбол в стиле хэви-метал. Но трудность в том, как тренировать такой стиль. Надеюсь, когда-то я пойму это», - передает слова Фернандо пресс-служба «красных».