Бывший тренер «Спартака» может возглавить «Баварию»

Экс-тренер московского «Спартака» Унаи Эмери, ныне работающий в «Астон Вилле», может уехать в Германию. По сообщениям журналистов TZ, в услугах испанского специалиста заинтересована мюнхенская «Бавария».

Главным кандидатом для немецкого гранда является Хаби Алонсо из леверкузенского «Байера». Если не получится договориться с испанцем, «Бавария» переключится на его соотечественника.

Ранее стало известно, что Томас Тухель покинет пост главного тренера «Баварии» по завершении нынешнего сезона.

В чемпионате Германии команда занимает второе место, а в Лиге чемпионов вышла в четвертьфинал.