«Арсенал» готов купить топ-игрока «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может уйти из клуба в летнее трансферное окно. Как сообщает TodoFichajes, серьёзный интерес к 29-летнему футболисту проявляет «Арсенал».

По данным источника, ранее «Арсенал» уже предлагал за Киммиха 45 миллионов евро. К лету лондонцы могут сделать более крупное предложение, которое «Бавария» может и рассмотреть.

Действующий контракт Киммиха рассчитан до середины 2025 года, то есть «Баварии» может быть выгодно продать игрока ближайшим летом, чтобы не потерять через год бесплатно.

Отметим, что «Арсенал» и «Бавария» в апреле пересекутся в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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