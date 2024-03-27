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Одного из тренеров «Ноттингем Форест» дисквалифицировали

27 Марта 2024 • 22:14 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Кристал Пэлас
30.03 18:00

Стивен Рид, который входит в тренерский штаб Нуну Эшпириту в «Ноттингем Форест», получил дисквалификацию на два матча. Кроме того, 43-летний специалист заплатит штраф в размере 5 тысяч фунтов. Соответствующее решение приняла Футбольная ассоциация Англии.

Рида наказали за инцидент, случившийся в начале марта, когда «Ноттингем Форест» проиграл «Ливерпулю» (0:1). Тренер тогда выругался в адрес арбитра Пола Тирни и получил за это красную карточку.

Напомним, что недавно с «Ноттингем Форест» сняли четыре очка за нарушения финансовых правил. Команда опустилась на 18-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть в зону вылета.

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Рид Ноттингем Форест

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