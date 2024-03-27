«Челси» поборется за вингера сборной Италии

«Челси» строит планы по усилению своего состава в летнее трансферное окно. Как сообщает Fichajes, лондонский клуб поборется за вингера «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьезу.

Стоит сказать, что слухи связывают Кьезу с целым рядом английских клубов. Накануне появлялась информация о том, что предложение по 26-летнему футболисту сделал «Ливерпуль».

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Федерико Кьезу в 40 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 футболист провёл 25 официальных матчей, в которых записал на свой счёт семь голов и два результативных паса на партнёров.