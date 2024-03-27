Лондонский «Вест Хэм» вновь активизировал интерес к бельгийскому центрхаву «Эвертона» Амаду Онана, об этом пишет Football Insider.

По информации источника, «молотобойцы» ставят одной из целей в летнее трансферное окно усилить позицию центрального полузащитника. К тому же, играющий на ней сейчас Кэлвин Филлипс, скорее всего, не будет выкуплен «айронс» у «Манчестер Сити», которому принадлежит.

22-летний Онана связан с «ирисками» долгосрочным контрактом аж до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в 50 млн евро.

Отметим, что также на полузащитника претендуют «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».