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«Вест Хэм» возобновил интерес к Амаду Онана слухи

27 Марта 2024 • 21:27 Комментировать

Лондонский «Вест Хэм» вновь активизировал интерес к бельгийскому центрхаву «Эвертона» Амаду Онана, об этом пишет Football Insider.

По информации источника, «молотобойцы» ставят одной из целей в летнее трансферное окно усилить позицию центрального полузащитника. К тому же, играющий на ней сейчас Кэлвин Филлипс, скорее всего, не будет выкуплен «айронс» у «Манчестер Сити», которому принадлежит.

22-летний Онана связан с «ирисками» долгосрочным контрактом аж до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в 50 млн евро.

Отметим, что также на полузащитника претендуют «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

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Эвертон Вест Хэм Амаду Онана ещё теги
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