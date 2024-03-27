«Манчестер Сити» выбрал игрока, с которым попрощается

«Манчестер Сити» уже строит планы на следующий сезон. Судя по всему, в эти планы не входит полузащитник Кэлвин Филлипс. Как стало известно ESPN, в летнее трансферное окно Филлипс с высокой долей вероятности покинет клуб.

Стоит напомнить, что зимой 28-летний Филлипс перебрался из «Манчестер Сити» в «Вест Хэм» на правах аренды. Впрочем, в лондонском клубе полузащитник тоже выступает не лучшим образом.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кэлвина Филлипса в 28 миллионов евро.

Добавим, что Филлипс является воспитанником «Лидса». Летом 2022 года «Манчестер Сити» заплатил за хавбека почти 50 миллионов евро.