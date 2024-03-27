Тевес рассказал, как Роналду рано приходил на тренировки в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Карлос Тевес высказался о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду.

Тевес и Роналду вместе выступали за «красных дьяволов» с 2007 по 2009 год.

- Иногда я приходил на тренировку в 7:30 утра, Криштиану уже был на базе. И тогда я начал задаваться вопросом: Как можно избавиться от этого парня? Однажды я приехал на базу в шесть утра, а он уже был там, - передаёт слова аргентинца Football Talk в социальных сетях.

Роналду был игроком «МЮ» с 2003 по 2009 год, после чего покинул клуб и подписал соглашение с «Реалом». Его возвращение в «Манчестер Юнайтед» состоялось в 2021 году, но в конце 2022 году он покинул клуб и перешёл в «Аль-Наср».