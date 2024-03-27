Моуринью: «Фанаты – лучшее, что есть в футболе»

Известный тренер Жозе Моуринью высказался о фанатах. Поводом стали выкрики поклонниками «Челси» его фамилии на одном из недавних матчей.

«Я всегда говорю, что фанаты – лучшее, что есть в футболе. Потому что они не зарабатывают деньги футболом – они тратят на него деньги. Иногда они идут на жертвы из-за страсти к футболу и к своим клубам.

Обычно болельщики справедливы. Когда им не нравится игрок или тренер, то по какой-то причине, а не из-за некрасивых глаз. В моём случае мне везло, потому что у меня были поводы что-то отпраздновать, что оставило бы фанатам хорошую память», - сказал Моуринью в интервью Фабрицио Романо.

«Я готов»: Моуринью назвал свою цель