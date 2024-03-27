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Моуринью: «Фанаты – лучшее, что есть в футболе»

27 Марта 2024 • 20:27 Комментировать (2)

Известный тренер Жозе Моуринью высказался о фанатах. Поводом стали выкрики поклонниками «Челси» его фамилии на одном из недавних матчей.

«Я всегда говорю, что фанаты – лучшее, что есть в футболе. Потому что они не зарабатывают деньги футболом – они тратят на него деньги. Иногда они идут на жертвы из-за страсти к футболу и к своим клубам.

Обычно болельщики справедливы. Когда им не нравится игрок или тренер, то по какой-то причине, а не из-за некрасивых глаз. В моём случае мне везло, потому что у меня были поводы что-то отпраздновать, что оставило бы фанатам хорошую память», - сказал Моуринью в интервью Фабрицио Романо.

«Я готов»: Моуринью назвал свою цель

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью
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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
27 Марта 2024 в 21:38
ай тока полнае идиётто магло такоя сказаць.. дундучелла снизу тожа.. факто-с.. А-ха-ха-ха! )))
CERG
27 Марта 2024 в 20:31
Фанаты это база футбола. Без них Мбаппе не стоит бы и ломаного гроша)..
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