Невеста призвала игрока уйти из «Ньюкасла»

Невеста Лориса Кариуса Дилетта Леотта призывает футболиста уйти из «Ньюкасла». По словам телеведущей, было бы здорово, если бы немецкий вратарь выступал в Италии.

«Надеюсь, Лорис сделает лучший выбор в карьере. Я живу в Милане, и с точки зрения комфорта было бы идеально, если бы он находился где-то близко.

Я была бы счастлива, если бы он играл в Италии и был рядом со своей семьёй. Ньюкасл очень неудобен, поскольку нет прямых рейсов туда», - сказала Леотта Tuttosport.

Стоит сказать, что Лорис Кариус и Дилетта Леотта воспитывают дочь, что в своей заметке подчёркивает портал Goal.

Отметим, что в сезоне 2023/2024 Кариус провёл только один матч.