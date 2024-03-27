Гвардиола выбрал новичка для «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» строит планы на трансферное лето. Как сообщает The Mirror, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола хочет, чтобы состав команды пополнил центральный защитник Джерред Брэнтуэйт.

В настоящий момент 21-летний Брэнтуэйт представляет «Эвертон». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Джерред Брэнтуэйт провёл во всех соревнованиях 31 матч. В них защитник записал на свой счёт два гола.

Добавим, что ближайший матч Премьер-лиги «Манчестер Сити» проведёт в воскресенье, 31 марта, - против «Арсенала» на своём поле.