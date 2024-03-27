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Гвардиола выбрал новичка для «Манчестер Сити»

27 Марта 2024 • 18:59 Комментировать

«Манчестер Сити» строит планы на трансферное лето. Как сообщает The Mirror, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола хочет, чтобы состав команды пополнил центральный защитник Джерред Брэнтуэйт.

В настоящий момент 21-летний Брэнтуэйт представляет «Эвертон». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Джерред Брэнтуэйт провёл во всех соревнованиях 31 матч. В них защитник записал на свой счёт два гола.

Добавим, что ближайший матч Премьер-лиги «Манчестер Сити» проведёт в воскресенье, 31 марта, - против «Арсенала» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Сити Хосеп Гвардиола трансферы футбола - лето 2024 Джерред Брэнтуэйт ещё теги
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